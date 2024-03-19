Головоломка для гениев: найдите чудака за 10 секунд 19.03.2024, 14:45

Вам придется хорошо поискать.

Оптические иллюзии - это отличный способ быстро отвлечься от рутины, а также проверить остроту своего зрения и навыки замечать мелкие детали.

Если вы обожаете такие задачки, то уже знаете условия: необходимо быстро отыскать определенную деталь, которая выбивается из общего фона. На этот раз перед вами множество ослов, среди которых есть только один необычный, пишет УНИАН.

Вы должны менее чем за 10 секунд найти «самозванца». Надо быть очень внимательным человеком, чтобы справиться быстро. Большинству же понадобится гораздо больше времени.

Если вы все еще не можете отыскать странного осла, то попробуйте «просканировать» каждый ряд с животными. Так вы не будете распылять ваше внимание на все и сразу.

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