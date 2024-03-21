Совбез засуетился из-за госдолга, который «рассекретил» Лукашенко 21.03.2024, 13:17

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И бросился успокаивать население.

Александр Лукашенко 15 марта раскрыл (случайно или специально) некоторые данные о госдолге Беларуси: диктатор сказал, что он не превышает 32% ВВП. Это произошло на фоне того, что чиновники упорно держат в секрете эту информацию. Ситуацию с госдолгом после такого заявления прокомментировали в Госсекретариате Совбеза: говорят, что по одному из показателей — напряженная ситуация, пишет zerkalo.io.

Что сказал о госдолге Лукашенко

«Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущие поколения. Наш государственный долг не превышает 32% ВВП. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше», — заявил Александр Лукашенко.

ВВП в текущих ценах в 2023 году составил 216,1 млрд рублей. То есть госдолг тогда, судя по озвученной Александра Лукашенко отметке в 32%, составляет порядка 69,2 млрд рублей. Для сравнения: на 1 июня 2022 года госдолг был на уровне 60,5 млрд рублей, сообщал Минфин. С тех пор ведомство не публикует эти данные. Эта сумма составляла 33% от ВВП.

Напомним, чиновники в 2022 году засекретили информацию о госдолге. Ранее в 2021 году они признавали, что госдолг стал серьезной проблемой для экономики — «нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки». Одна из причин — влияние введенных западных санкций, уточняли в Минфине.

Какие риски видят в Совбезе

«Много разных инсинуаций на тему госдолга», - отметил заместитель начальника управления Государственного секретариата Совбеза Анатолий Хлебоказов в эфире телеканала «Беларусь 1.

Он обозначил три компонента, которые нужно рассматривать, говоря о госдолге. Первый — это валовой внешний долг, то есть совокупный долг государства, Нацбанка и субъектов хозяйствования — 36,9 млрд рублей. По словам Анатолия Хлебоказова, этот показатель в Беларуси находится в безопасных пределах и «не вызывает каких-то тревог».

Вторая составляющая — долг сектора госуправления. По словам Анатолия Хлебоказова, показатель также находится на нормальном параметре и не вызывает тревог.

«То, что тревогу вызывает, это индикатор, который характеризует уровень краткосрочных платежей по отношению к золотовалютным резервам. Здесь график напряженный, — сказал Анатолий Хлебоказов. — Правительство и Нацбанк ведут постоянную работу, чтобы ослабить сегодняшний прессинг на 2024-й, каждый год работы проводятся, чтобы сегодня мы платили не 3 млрд, а 2 млрд долларов внешнего долга. Что-то получается. Мы договариваемся с нашими партнерами, с Россией, с иными странами о том, чтобы снизить ставки и рассрочить платежи по периоду времени. На сегодня он не критичный, но напряженный показатель».

Напомним, в 2024 году правительство Беларуси должно погасить внешний долг на сумму 3 млрд 899 млн долларов. Это довольно солидные и обременительные для белорусской экономики выплаты.