В Беларуси увеличится базовая арендная величина 1 21.03.2024, 19:04

1,020

С 1 апреля.

С 1 апреля увеличится размер базовой арендной величины. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 21 марта.

Согласно документу, с апреля размер базовой арендной величины составит 17 рублей 76 копеек (сейчас — 16,9 рубля).

На основании базовой арендной величины определяется размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, уточняет Национальный правовой интернет-портал.

Размер базовой арендной величины устанавливается ежегодно Советом министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.