В Беларуси увеличится базовая арендная величина

В Беларуси увеличится базовая арендная величина1
- 21.03.2024, 19:04
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С 1 апреля.
С 1 апреля увеличится размер базовой арендной величины. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 21 марта.
Согласно документу, с апреля размер базовой арендной величины составит 17 рублей 76 копеек (сейчас — 16,9 рубля).
На основании базовой арендной величины определяется размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, уточняет Национальный правовой интернет-портал.
Размер базовой арендной величины устанавливается ежегодно Советом министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.