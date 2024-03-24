Зенон Позняк: Белорусским патриотам нужно идти в полк Калиновского 24.03.2024, 0:52

Зенон Позняк

Фото: JULIA JANIUK

Нужно создавать белорусскую освободительную армию.

Накануне Дня Воли в Белорусском доме в Варшаве прошла лекция Зенона Позняка «106-я годовщина независимости БНР. Историческая роль и значение».

Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк закончил исторический экскурс прогнозом, что из-за режима Лукашенко и Путина нас еще, к сожалению, ждут жертвы и трудности. Но, по мнению политика, в конце концов белорусов ждет светлое будущее:

«Все возродится, но уже возродится навечно. Потому что наша нация, пройдя через это понижение, эту дикость, имея такую историю, историю такой борьбы, историю нашей культуры, историю такого государства, уже никогда не погибнет. Наше будущее будет прекрасным. Будем оптимистами! Будем верить в это все и стараться помогать. И пусть День Воли будет нашим идеалом!»

После мероприятия «Наша Нива» смогла задать политику один вопрос: что все же конкретно лучше делать неравнодушным белорусам для этого возрождения в условиях нестихаемых репрессий и войны в Украине, а также победы Путина на выборах в России.

«Белорусским патриотам, если они мужчины и у них есть здоровье, надо идти в полк Калиновского. Нужно бороться, учиться стрелять. Идет мировая война. Нужно создавать белорусскую освободительную армию. Вот что нужно, если есть здоровье и молодость. Мне 80 лет (Зенон Позняк отметит 80-летие 24 апреля — прим.), если бы было не 80, я бы, может, пошел тоже. Я бы и сейчас пошел, но меня не примут», — прокомментировал политик.