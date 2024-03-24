«Вместо рук на этот вопрос поднимут удивленные глаза» 7 24.03.2024, 9:53

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Белорусские школы живут прошлым веком.

Беларусь застряла в советской традиции сбора макулатуры, пишет читательница сайта Charter97.org из Минска. И это прекрасно показывает, на каком этапе развития находится государство:

— Вот хочется, как в той школе, сказать, поднимите руки, кто выписывает газеты? И вам вместо рук поднимут удивленные глаза. Кто-то взглянет с любопытством, кто-то с удивлением (а что, еще кто-то выписывает газеты?), кто-то с раздражением (на кой черт мне газеты, когда все новости можно прочитать в интернете!).

А приказ сдавать макулатуру в школе как был, так и остался. И директор просит учителей поискать родителей, которые работают с бумагами, чтобы могли помочь большим объемом, а не мешком с бумажным мусором, который каждый выкидывает возле своего дома в контейнер.

Эта акция ярко показывает, что мы застряли во времени, а жизнь пошла уже далеко вперед. Раньше люди выписывали целые стопки газет, а мусор никто не сортировал. Газеты были нужны для распала печек, для завертывания бутербродов (мешков тогда не было), да и в туалете. Но в первую очередь газеты читали, обсуждали новости.

Сейчас же в Беларуси независимой прессы нет, а все новости можно прочитать и в интернете. Да и книги постепенно переходят в электронный формат, так как это удобно, в кармане ты можешь носить целую библиотеку.

На днях приятельница пожаловалась, что в их деревне какие-то воры залезли в дом и украли книги! Я была удивлена! Кому эти книги нужны? Может, это школа подстрекала к такой акции какого-то оболтуса, которому за активное участие в сборе макулатуры пообещали «девятку».

Колхозная система лукашистов не может видеть мир по-новому. Для них за последние 30 лет ничего не изменилось. Они эти акции проводят и подают как общественную деятельность. А со стороны выглядит как ношение воды в решете.