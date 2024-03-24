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Светлана Тихановская: Что касается книг, читала я давно

41
  • 24.03.2024, 15:37
  • 8,180
Светлана Тихановская: Что касается книг, читала я давно
Светлана Тихановская

Фактчекинг.

Может ли национальным лидером быть человек, который не читает книги? Сайт Charter97.org публикует отрывок из интервью Светланы Тихановской «Еврорадио».

— Какую музыку слушаете, какую последнюю книгу прочитали?

— (Глубокий вздох) Как это было давно… Последние два месяца очень интенсивные, они перевернули мою жизнь с ног на голову (речь о предвыборной кампании в 2020 году — прим.), но это не значит, что предыдущие годы я спокойно сидела дома, смотрела кино, читала книжки и слушала музыку.

<…> Что касается книг, больших произведений, читала я давно. Сейчас перед сном читаю рандомные рассказы в приложении.

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