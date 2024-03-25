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Окупасы по-белорусски: лидчанин заболел, а соседи заняли его дачный участок

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  • 25.03.2024, 10:21
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Окупасы по-белорусски: лидчанин заболел, а соседи заняли его дачный участок
иллюстративное фото

Пришлось разбираться суду.

Окупасы — явление, привычное для Испании. Там сквоттеры зачастую занимают оставленное жилье, несмотря на то, что у него есть хозяева. Похожая история случались в Лиде.

Житель Лиды построил на даче садовый домик, подсобки, провел канализацию и посадил деревья. По состоянию здоровья он стал реже посещать дачный участок. В мае 2019 года он обнаружил, что его домик, некоторые хозпостройки и часть ограждения повредили и спилили 44 плодовых дерева. Мужчина пошел в суд, его соседи — тоже. Чем закончилась история, пишет hrodna.life со ссылкой на решение суда.

Мужчина заявил в милицию. Провели проверку — спилили деревья два соседа. Компенсировать ущерб они отказались. С одного мужчина хотел взыскать 10 093 рублей, со второго — 4319 рублей. Позже он уменьшил требования до 1198 рублей 40 копеек и 1870 рублей 14 копеек. Второго соседа мужчина также хотел обязать демонтировать 24 метра забора на границе участков, перенести сарай на метр от границы и убрать с его территории мусор и лестницу.

Соседи тоже обратились с исками: просили обязать спилить часть деревьев, снести деревянный туалет на границе участка, перенести на один метр от забора времянку, демонтировать компостную яму, канализационный колодец и бетонные сооружения.

Мусор и лестницу лидчанин убрал добровольно — в суде этим не занимались. В пользу мужчины взыскали 628 рублей 2 копейки и 389 рублей 6 копеек плюс судебные расходы. Забор демонтировать придется, а сарай по решению суда останется.

Иски соседей также частично удовлетворили: мужчина должен обрезать ветки деревьев, выступающих на чужой участок, перенести деревянный туалет на расстояние не менее 1 метра от границы участка, накрыть компостную яму и очистить участок от поросли сливы и алычи.

Мужчина не согласился с этим и пошел в Гродненский областной суд, но там решение суда Лидского района оставили без изменения.

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