«Настолько ответственные люди, обалдеть. Белорусы — топ, просто топище» 6 25.03.2024, 17:46

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Консультант по трудоустройству в Польше поделился опытом работы с поляками, белорусами и украинцами.

Украинец Денис с 2020 года живет в Польше. Мужчина консультирует людей по вопросам трудоустройства в этой стране и помогает подбирать вакансии. Он рассказал в своем TikTok, что имел опыт работы с поляками, белорусами и украинцами. Недавно у него поинтересовались, какими в работе ему показались граждане этих стран, пишет zerkalo.io.

Для ответа на вопрос пользователя Денис записал отдельный ролик в TikTok. В нем он отметил, что его мнение субъективное, ведь каждый человек имел разный опыт общения с поляками, белорусами, украинцами и выходцами из других стран.

Что касается работников-поляков, то Денис отметил, что они есть разные, как и любые люди. Тиктокеру чаще попадались «реально крутые», они веселые, никто никуда не спешит.

— Белорусы. Не знаю, обалдеете вы или нет от этой информации, но белорусы — просто песня. Я не знаю, кто их там рожает. Такой кайф работать с белорусами, и это не только мне одному, — сказал Денис.

Парень сообщил, что у него есть подруга, она ekspert kredytowy (специалист, который оценивает финансовые возможности клиента получить кредит в Польше. — Прим. ред.), так вот у нее тоже отзывы о белорусах только позитивные.

— За два года я не помню белоруса, белоруску, белорусов, чтобы хоть с кем-то у меня были хоть какие-то проблемы. Настолько ответственные люди, обалдеть. Белорусы — топ, просто топище.

Что касается земляков из Украины, то Денис сказал, что с ними «посложнее».

В результате тиктокер распределил места среди работников из трех стран таким образом: первое — белорусы, второе — поляки, третье — украинцы.

В комментариях многие пришли к выводу, что трудолюбие не зависит от национальности, а от характера и воспитания конкретного человека. Вот некоторые комментарии:

• «Спасибо за теплые слова, сказанные в адрес белорусов! А ответственность, наверное, в крови. Хотя все зависит от самого человека».

• «В другую страну едут зарабатывать именно ответственные белорусы».

• «Нас, белорусов, везде любят, очень ответственные, работящие, спокойные. Мы это часто слышим в свой адрес!»

• «А у меня на работе белоруска сплетничает, ноет и кляузничает начальству. Люди разные».

• «Везде любят, потому что уступчивые терпилы. Х**ачат, высунув язык на плечи. Вот поэтому и любят. Неконфликтные, работящие, мягкие — ничего хорошего».

• «Мы не хорошая нация, мы очень запуганный народ, который не умеет отстаивать свои интересы».

• «Рабочие из Украины ответственные. Мне проще украинца нанять, уберут, все, что хочу сделают».

• «В Италии очень ценят украинцев. Исполнительные, трудящихся, но не рабы».

• «Всі білоруси, кого я зустрічала в Польщі на роботі, просто шикарні люди — уважушка».

• «Нет плохих народов, есть плохие люди! Это аксиома».

• «Я сам белорус, и нечасто приходится работать прямо с хорошими белорусами. Процентное соотношение примерно как с украинцами, а иногда с украинцами даже проще найти общий язык».

• «Мы с другом два белоруса, 40 украинцев и 4 поляка. Мы еле-еле догоняли по норме украинцев, скорость у них огонь».