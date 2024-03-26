В Беларуси отключат пропаганду 1 26.03.2024, 21:41

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Названы даты.

«Белтелеком» на своем сайте сообщает о плановых работах на сети эфирного телевидения и радиовещания, которые будут проводиться с 27 по 29 марта.

Пользователи не смогут получить доступ к обязательному общедоступному пакету программ, коммерческому эфирному цифровому ТВ, а также некоторым радиостанциям.

С 27 по 29 марта с 09:00 до 16:00 на территории Ельского, Житковичского, Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Октябрьского, Петриковского, Светлогорского районов Гомельской области, Любаньского и Солигорского районов Минской области, а также Глусского района Могилевской области возможно временное отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ и коммерческого эфирного цифрового ТВ от АРТПС «Сметаничи».

Во вторник, 27 марта, с 09:15 до 15:00 в Калинковичском, Речицком и Светлогорском районах Гомельской области возможно прекращение приема от АРТПС «Мироненки»,

В этот же день не будет телевидения и радио на территории Вилейского, Молодечненского, Мядельского районов Минской и Сморгонского района Гродненской областей от АРТПС «Любань».

Кроме того, АРТПС «Радошковичи» приостановит вещание в Вилейском, Воложинском, Логойском, Минском, Молодечненском районах Минской области.

28 марта с 09:15 до 15:00 в Буда-Кошелевском, Ветковском, Кормянском, Рогачевском, Чечерском районах Гомельской области и Краснопольском районе Могилевской области временно будет отсутствовать сигнал от АРТПС «Ворновка».

После завершения работ передача будет возобновлена.

«Белтелеком» приносит извинения за временные неудобства и уточняет, что данные работы не затронут интерактивное телевидение ZALA.