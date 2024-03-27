Поток сознания 12 Telegram-канал «Ник и Майк»

27.03.2024, 13:04

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Лукашенко готовит новый Гляйвиц?

Лукашенко постарел. Его и без того бессвязная речь превращает в поток сознания мудрого старца, который знает ответы на все вопросы и познал наивысший дзен, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Поэтому регулярно проговаривается. А что он лишнего сказал — пресс-служба уже и не в состоянии определить.

Но тем есть несколько вещей, которые заслуживают внимания.

1. Заявление о том, что западные политики мечтают о Сувалкском коридоре полностью противоречит логике. Мечтать может тот, у кого этого коридора нет. Так что если у кого мысли на эту тему есть, то это только у Лукашенко и Путина.

2. Заявление о том, что на границе готовятся провокации странами НАТО, следует воспринимать исключительно зеркально. НАТО упорно не хочет воевать, а вот пробовать западные границы на зуб полностью укладывается в схему действия двух диктаторов. В общем провокации будут, только в формате Гляйвица.

3. Войска НАТО вместо украинцев на границе с Беларусью лучше, чем ВСУ, потому что они не будут воевать за Украину, с которой еще нужно «разобраться». Лукашенко готовится к более активным действиям против страны-соседки. Что логично, так как транзит заканчивается и поле сужается.

4. Версию Путина про украинский след в теракте в «Крокусе» Лукашенко добивает окончательно рассуждениями про то, что террористы, не заезжая на территорию Беларуси, увидели, что там уже стоят блок-посты и повернули в Украину. Лукашенко в очередной раз «спас Россию», а значит будет какая-то ответка от Путина. Не бывает так, чтобы оскорбления остались без внимания.

Telegram-канал «Ник и Майк»