Поток сознания12
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 27.03.2024, 13:04
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Лукашенко готовит новый Гляйвиц?
Лукашенко постарел. Его и без того бессвязная речь превращает в поток сознания мудрого старца, который знает ответы на все вопросы и познал наивысший дзен, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Поэтому регулярно проговаривается. А что он лишнего сказал — пресс-служба уже и не в состоянии определить.
Но тем есть несколько вещей, которые заслуживают внимания.
1. Заявление о том, что западные политики мечтают о Сувалкском коридоре полностью противоречит логике. Мечтать может тот, у кого этого коридора нет. Так что если у кого мысли на эту тему есть, то это только у Лукашенко и Путина.
2. Заявление о том, что на границе готовятся провокации странами НАТО, следует воспринимать исключительно зеркально. НАТО упорно не хочет воевать, а вот пробовать западные границы на зуб полностью укладывается в схему действия двух диктаторов. В общем провокации будут, только в формате Гляйвица.
3. Войска НАТО вместо украинцев на границе с Беларусью лучше, чем ВСУ, потому что они не будут воевать за Украину, с которой еще нужно «разобраться». Лукашенко готовится к более активным действиям против страны-соседки. Что логично, так как транзит заканчивается и поле сужается.
4. Версию Путина про украинский след в теракте в «Крокусе» Лукашенко добивает окончательно рассуждениями про то, что террористы, не заезжая на территорию Беларуси, увидели, что там уже стоят блок-посты и повернули в Украину. Лукашенко в очередной раз «спас Россию», а значит будет какая-то ответка от Путина. Не бывает так, чтобы оскорбления остались без внимания.
Telegram-канал «Ник и Майк»