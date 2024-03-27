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Польша в серии пенальти одолела Уэльс и стала последним участником Евро-2024

  • 27.03.2024, 13:51
Польша в серии пенальти одолела Уэльс и стала последним участником Евро-2024

Герой матча — вратарь Войцех Шченсны.

Завершился финальный матч Пути А отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Уэльса и Польши. Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс). Встречу обслуживала бригада итальянских арбитров, которую возглавлял Даниэле Орсато. Матч закончился со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболисты национальной команды Польши — 5:4, пишет «Чемпионат».

На последней минуте дополнительного времени арбитр удалил защитника сборной Уэльса Криса Мефама.

В серии послематчевых пенальти решающий удар реализовал Кшифтов Пентек. Героем матча стал вратарь поляков Войцех Шченсны.

Таким образом, сборная Польши становится участником Евро-2024. В свою очередь, сборная Уэльса пропустит турнир.

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