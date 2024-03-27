Видеофакт: Российский солдат крайне нелестно охарактеризовал армию РФ 5 27.03.2024, 16:22

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И признался, что так и не понял смысла войны с Украиной.

В интервью Владимиру Золкину пленный оккупант, воевавший в Чечне, заявил, что был гораздо лучшего мнения об армии РФ, когда шел воевать в Украину. Как признался путинский солдат, он наделся, что российская армия поднялась с колен, как в конце 90-х – начале 2000-х. Он думал, что Путин поднял армию и офицеры научились воевать.

«Я был в Чечне старшим вычислителем минометной батареи и два месяца выполнял обязанности старшего офицера батареи. Сюда (в Украину – ред.) пришел, и меня поставили копать окопы, – рассказал военнопленный. – Четыре с половиной месяца я просто рыл окопы, а наша артиллерия частенько наших убивала у нас на глазах. Ну, тупни, все на планшете, головой не думают».

Затем интервьюируемый заявил, что российские офицеры – полное д*рьмо. За все время пребывания на войне в Украине он увидел только одного толкового офицера – старшего лейтенанта с позывным «Шах».

«Он после училища, дагестанец. Вот он за своих ребят стоял и на смерть не посылал просто так. А эти... убивают просто-напросто, как в мясорубку народ пихают», – сказал оккупант.

Также пленный признался, что так и не нашел ответ на вопрос: зачем нужна эта война. В Чечне это были деньги, ресурс, но в случае с Украиной оккупант не понял, какой смысл Путину воевать.