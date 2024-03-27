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Действительно ли Кремль готовит наступление на Киев из Беларуси

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  • 27.03.2024, 16:35
  • 8,414
Действительно ли Кремль готовит наступление на Киев из Беларуси

Анализ военного эксперта.

На днях российские СМИ сообщили, что Путин якобы «почувствовал слабость» Украины и «готов идти до победного», в том числе — осуществить еще одно наступление на Киев из Беларуси и попытаться захватить Харьков.

Насколько это реально с военной точки зрения? На этот вопрос сайту Charter97.org ответил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:

— По состоянию на сейчас — это вообще нереально. Объясняю: в 2022-ом году на территории Беларуси была сформирована 40-тысячная группировка личного состава, принимавшая участие в наступлении на Киев. Это были элитные подразделения, десантура, представители спецназа. Это были наиболее подготовленные, оснащенные и укомплектованные подразделения.

Они имели поддержку как с воздуха, так и с земли. Какой результат? Никакого! Буквально через месяц бежали назад и вообще покинули Северный плацдарм.

Из этого можно сделать вывод, что даже элитные десантура и спецназ (при всей поддержке) никак не способны выполнить такую боевую задачу.

— Какое количество может выполнить?

— Здесь включается сразу же военная теория. Если мы говорим про большой город-миллионер, то все завит от того, какие на него имеют планы: вступить в городские бои или взять его в окружение.

От этого зависит, какое должно быть количество ресурса. На маленький городок Авдеевка российским оккупантам понадобилось человеческого ресурса более 120 тысяч. И это без затрат механизированной компоненты! Сколько тогда должно пойти на Киев? Такой группировки сейчас нигде у границ Украины нет.

Для того, чтобы наступать на Киев, Путину нужно где-то 500 тысяч группировки по состоянию сегодняшней российской армии. К слову, в Украине в зоне боевых действий на всех четырех плацдармах — 470 тысяч. Российский военно-промышленный комплекс и мобилизационная система буквально трещат по швам, чтобы компенсировать потери, которые каждый месяц РФ несет в Украине.

Как они в таких условиях смогу собрать еще и группировку, которая смогла бы наступать, окружить и захватить Киев? Никак.

— Тогда с какой целью подобное появляется в российских СМИ?

— Информационно-психологическая специальная операция (ИПСО). С целью устрашения, создания паники, это очень важные элементы во время войны.

Паника, хаос, создание угроз, морально-психологическое давление используются в том числе для воздействия на социум противника. Россияне постоянно этим занимаются: будут наступать на Одессу, на Харьков, захватим Сумскую область и тд. Они постоянно давят психологически.

В любом случае, даже если будет подобного рода угроза, то в Украине есть полк имени Кастуся Калиновского. Точно так же, как и российские добровольцы, они могут начать совершать определенные действия в отношении преступного режима Лукашенко. С целью его свержения. Кто знает, всё может быть.

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