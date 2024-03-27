«Жизнь здесь намного дешевле практически во всех аспектах» 27.03.2024, 18:21

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Айтишник из Минска рассказал, как зимовал в экзотической стране.

Джун из Минска смог провести зиму во Вьетнаме. Как он там прожил и что видел, пишет Devby.io.

Город и страну выбрал случайно

Увидел в линкедине пост, как человек поехал зимовать во Вьетнам. Поспрашивал у него интересующие подробности, сам еще поресерчил и понял — мое!

Самые популярные и комфортные для зимовки города Нячанг и Дананг. Я был в Нячанге (город в Южном Вьетнаме, относительно недалеко от Хошимина).

В обоих городах большое русскоязычное коммьюнити и там достаточно просто обжиться таким приезжим. При этом там свободно. На пляже в любое время дня можно лечь, где захочешь — людей там немного.

Я находился в Нячанге с середины ноября до середины февраля. Температура днем всегда была в диапазоне +27…+30 градусов. Хотя зима там считается сезоном дождей, я этого не почувствовал.

Разница с Минском — +4 часа. Поэтому я просто продолжал работать по минскому времени. Рабочий день у меня начинался где-то в к 13.00 и заканчивался к 22.00. Я могу довольно гибко работать, поэтому начинал и заканчивал раньше. У работодателя претензий не было — я всегда оставался на связи, даже если фактически работать уже закончил.

В Нячанге за счет русскоязычного коммьюнити куча всяких мероприятия. В местных чатах постоянно много объявлений/предложений: бег, квизы, настолки, стендап, баскетбол или футбол. Я поехал с девушкой, и мы особо не посещали какие-то мероприятия и друзей не искали. Но если вы не знаете, чем себя там занять, то всем этим можно воспользоваться.

Белорусы могут находится во Вьетнаме без визы до 45 дней. Однократная туристическая виза делается за три-четыре дня, стоит 25$, подача онлайн. Для впервые въезжающих отказов практически нет. По ней в стране можно находиться до 90 дней.

На время зимовки мы просто перестали снимать жилье в Минске.

Лететь во Вьетнам — долго и дорого

Перелет — самый тяжелый этап всего путешествия. Практически нет дешевых и удобных перелетов.

С двумя пересадками мой путь из Москвы до Нячанга длился около 35 часов и стоил около 400$ (Москва — Шанхай — Хошимин — Нячанг). Но, если вы авантюрист, как и я, то долгая пересадка в Китае позволит выйти в город. Пересадка в Шанхае длилась около 12 часов, так что я успел немного погулять по городу.

Назад дорога была чуть комфортнее, маршрут — Нячанг — Хошимин — Пекин — Минск. Время перелетов в целом такое же, но сэкономил на пересадках. В сумме дорога заняла около 25 часов, по деньгам вышло также около 400$.

Жилье лучше всего искать уже на месте

Жилья тут огромное множество, на любой вкус и кошелек. Можно искать самостоятельно или через риелторов, как я. Лучше всего не искать ничего онлайн. Приедьте, заселитесь в отель на 2-3 дня, и параллельно займитесь поиском. Процесс очень простой: вместе с риелтором ходите и смотрите квартиры, никаких договоров с ним заключать не надо. Ничего не понравилось — обратились к следующему.

По итогу моя евротрешка с двумя санузлами на берегу моря и отличным видом из окна обходилась в 250$ в месяц.

Коммуналка и интернет еще 30$ + 10$,размер сильно зависит от кондиционеров (как много используете, какое качество. В чатах люди писали, что у них коммуналка была и 70$, и 100$.

Огромный выбор дешевых морепродуктов, но с молочкой беда

Вьетнамская валюта — донги. Примерный курс на тот момент — 2.5 миллиона донгов за 100$. Обменять их можно у менял (принимает наличные, USDT, карта) или в ювелирных магазинах (только наличные). Иностранцы банками здесь особо не пользуются.

Жизнь во Вьетнаме намного дешевле практически во всех аспектах. Очень дешевая рыба, креветки и прочие всевозможные морепродукты. Все это можно без проблем купить и живым. Недорогие фрукты.

Например, кило очищенных креветок — 10-15$; манго, маракуйя и кто его знает еще какие фрукты — 1-2$ на рынке и чуть дороже в магазине.

Из дорогого: вся молочка (литр молока — 1.5-2$), чуть дороже мясо. Если вы из Беларуси и любите молочку и колбасу, то здесь будете страдать — выбор и качество оставляют желать лучшего.

Проехать полгорода на такси-мопеде — 1-2$. Съездить в парк развлечений на остров на целый день — 30$ (в стоимость включена еда).

Еда здесь самая разнообразная, в том числе и для любителей экспериментов. Будьте готовы, что кафешки местных имеют очень специфический внешний вид. Но я уже не раз убедился: чем страшнее оно выглядит — тем там будет вкуснее. В Беларуси к такому месту я бы в жизни не подошел, но здесь…

Лучший суп фо бо стоит 1.2$. Более привычный нам набор из супа, риса, свинины, овощей, яйца и соуса на двоих обойдется в 3$.

Не рассчитывайте на английский

Здесь английский понимают очень и очень плохо, не знают даже самых элементарных слов. Кстати, английский и русский одинаково распространены. Поэтому мне намного комфортнее было арендовать жилье с помощью русскоговорящего риелтора: местными риэлторами просто было тяжело понять что мы хотим друг от друга. В целом все общение с местными строится на пальцах.

В 99% мест можно торговаться. Дело каждого, лично я сбивал цену только когда понимал, что ее очевидно задирают. Такое случилось 5 раз за все время. В остальных случаях я не торговался, так не любитель, хотя практически всегда можно сбить ту или иную копейку с цены.

Воруют на пляжах

Просто зарубите себе на носу, что на пляж не надо брать ничего ценного либо вещи оставлять только под присмотром. Также слышал, что вырывали телефоны прямо во время ходьбы вдоль дороги. Это здесь происходит не так часто, телефон привязывать к руке/шее необязательно, но и совсем не расслабляйтесь.

У меня, как и у большинства, все обошлось без происшествий. Но есть ошибка выжившего в стиле: да я миллион раз оставлял вещи на пляже и никто не украл, а потом ищут помощников в написании заявления в полицию.

В целом здесь абсолютно другой мир и ничего похожего в той же Беларуси вы никогда не увидите. Рассказывать можно долго, но лучше один раз увидеть.

Трехмесячное проживание на двоих здесь обошлось не дороже, чем в Минске, даже с учетом перелетов. Это отличное, еще незаезженное направление для зимовки. Особенно, когда бюджет поджимает, но очень хочется контрастов.