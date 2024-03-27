В Волковысском районе на производстве погиб работник

В Волковысском районе на производстве погиб работник3
- 27.03.2024, 19:32
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Он ремонтировал бетоносмеситель.
В Волковысском районе на производстве смертельно травмирован работник, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, днем 27 марта 34-летний работник осуществлял плановый ремонт бетоносмесителя. В ходе выполнения работ он получил травмы, несовместимые с жизнью.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация по охране труда и технике безопасности», — рассказали в СК.