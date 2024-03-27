Германия передаст Украине 10 тысяч боеприпасов

Германия передаст Украине 10 тысяч боеприпасов1
- 27.03.2024, 22:24
В ближайшие дни.
Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.
Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.
«На первом этапе — уже в ближайшие дни — ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов», - сказал он.
Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.
А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов — начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.