Германия передаст Украине 10 тысяч боеприпасов 1 27.03.2024, 22:24

В ближайшие дни.

Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.

«На первом этапе — уже в ближайшие дни — ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов», - сказал он.

Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов — начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.