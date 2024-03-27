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Германия передаст Украине 10 тысяч боеприпасов

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  • 27.03.2024, 22:24
Германия передаст Украине 10 тысяч боеприпасов

В ближайшие дни.

Германия в ближайшие дни сможет передать Украине 10 тысяч артиллерийский боеприпасов, которые ранее были анонсированы в рамках пакета военной помощи.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, в Берлине решено провести поставки боеприпасов Украине в три этапа.

«На первом этапе — уже в ближайшие дни — ФРГ передаст Киеву 10 тысяч снарядов», - сказал он.

Далее Германия примет участие в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ.

А на долгосрочную перспективу Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов — начиная примерно с четвертого квартала 2024 года.

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