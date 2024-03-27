В Минске хотят запустить газоматы 1 27.03.2024, 22:26

1,838

Как они будут работать?

Специальные газоматы появятся в Минске в этом году, в них будут продавать баллоны со сжиженным газом. Об этом сообщили в Telegram-канал «Минэнерго Официальный».

«Планируется, что первый газомат, или автоматизированную установку для реализации баллонов со сжиженным газом, откроют в Минске уже в этом году. С их помощью потребители смогут менять пустые баллоны на новые», – говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что данный проект пока будет пилотным, так как понадобится время на изучение спроса на такой вид услуги. Также сообщается, что специалистам предстоит определить оптимальные площадки, где такие комплексы самообслуживания будут наиболее востребованы.

В приоритете размещения газоматов пока находятся автозаправочные станции, крупные торговые объекты и рынки.