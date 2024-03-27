Из Москвы начали массово выдворять мигрантов из Таджикистана 27.03.2024, 23:08

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Полиция гребет всех.

После теракта в «Крокус сити холле» в Москве резко увеличилось число дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП). С утра 25 марта в столичных судах зарегистрировали 784 таких постановления, за всю прошлую неделю их было 1106, подсчитало ВВС. В основном в них идет речь о выдворении за пределы страны.

Суды предоставляют решения без паспортных данных, поэтому провести точный анализ по гражданству нарушителей невозможно. Однако, по данным издания, особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана. Так, адвокат, часто работающий с гражданами этой страны, рассказал, что только в понедельник в одном из районных судов Москвы было больше 100 человек, ожидавших рассмотрения дел по этой статье.

«Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют», — сообщил он.

После нападения на «Крокус» в российских городах усилились облавы на мигрантов. В столице полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Под проверку попали порядка пяти тысяч сотрудников, были задержаны не менее сорока человек.

В телеграм-чатах и таджикских группах во «ВКонтакте» пишут, что в Москве активизировали проверки выходцев из Центральной Азии. «У тех, кто не имеет всех документов, лучше не выходить из дома. Я сам сегодня в Москве был. <…> Меня остановили. Проверка очень жесткая идет», — рассказал один из пользователей. «В Москве ситуация плохая. Рекомендую здешним не выходить из дома лишний раз», — добавил другой участник беседы, которого цитирует «Газета.ру».

Представители таджикской диаспоры ожидают массового выдворения соотечественников на фоне ареста обвиняемых в теракте — семь из восьми задержанных по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» оказались уроженцами Таджикистана. По данным ФСБ, непосредственными исполнителями были Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализода Саидакрами Муродали (30 лет), Шамсидин Фаридуни (25 лет) и Мухаммадсобир Файзов (19 лет).

Ранее глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала боевиков, устроивших бойню в концертном зале, преступниками без религии и национальности и призвала не судить по ним всю нацию. «Люди, совершившие этот чудовищный теракт, — не жители Таджикистана, мы отрекаемся от них», — заявила она.

За последние несколько дней десять российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов. Так, власти Новгородской области запретили иностранцам, имеющим патент, водить такси и автобусы, а также торговать алкоголем. Ранее запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях ввели в Челябинской, Магаданской, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Тюменской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Якутии.

Одновременно в Госдуме предложили ограничить въезд мигрантам на время войны с Украиной. Как заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, «времени, чтобы разобраться, с какими намерениями» люди въезжают в Россию, сегодня у силовых структур нет. При этом некоторых мигрантов «используют вслепую», чтобы навредить россиянам, в том числе превращают их в «инструменты» для осуществления терактов и другой «дестабилизации обстановки», утверждал депутат.