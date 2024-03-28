В Витебске вынесли приговор бывшей банковской руководительнице, которая выманила у знакомых крупную сумму 28.03.2024, 1:02

Она девять лет была в розыске.

Бывшей банковской руководительнице, обманувшей 19 жителей Витебска, вынесли приговор. Об этом сообщает прокуратура Витебской области. Она почти девять лет находилась в розыске.

«В период с 2011 по 2014 годы мошенница, действуя с единым умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами 19 потерпевших на общую сумму 83 823,1 рубля», — говорится в сообщении.

У кого-то она брала взаймы, а кто-то брал для нее кредиты, которые она обещала выплачивать. Обманув знакомых, она уехала из страны.

Ее осудили по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Судя по всему, речь идет о Марии Бортновской. Она на протяжении многих лет занимала руководящие должности в различных банках Витебска. В 2015-м женщину объявили в розыск за мошенничество в особо крупном размере. Тогда сообщалось, что потерпевшими по уголовному делу являются более 20 жителей Витебска. Общий ущерб, причиненный им, составляет порядка 500 млн рублей (до деноминации).