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Al Jazeerа: РФ завербовала на войну против Украины наемников из Шри-Ланки

  • 28.03.2024, 5:02
Al Jazeerа: РФ завербовала на войну против Украины наемников из Шри-Ланки

Некоторые из них уже погибли.

Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки. Некоторые из них уже погибли.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Издание пообщалось с двумя наемниками, которые воевали на стороне РФ. Они рассказали, как попали под удар украинского дрона на территории временно оккупированной Донецкой области.

«Мы не знали, что это будет настолько опасно», - сказал Сенака Бандара.

Россия пообещала гражданам Шри-Ланки, что они будут заниматься «вспомогательными работами». Однако украинские военные смогли поразить бункер, в котором находились наемники.

Издание пишет, что на стороне РФ против Украины воюют сотни граждан Шри-Ланки. Большинство из них пошли на войну из-за зарплаты в 3000 долларов и перспектив получить паспорт РФ. Также СМИ установило, что некоторые из наемников уже погибли.

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