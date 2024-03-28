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«Получается, Минздрав хочет усидеть на двух стульях»

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  • 28.03.2024, 9:37
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«Получается, Минздрав хочет усидеть на двух стульях»

Режим закрывает студентами-медиками дыры.

Этим летом студенты медицинских университетов поедут работать в Полоцк и Новополоцк в рамках трудового проекта «Медикус». С 1 июля по 26 августа они будут трудиться санитарами, медсестрами и врачами. Под эту «трудовую кампанию» даже запланирован отпуск сотрудников учреждений здравоохранения, пишет Новополоцк сегодня.

Насколько необходим белорусским студентам такой «трудовой проект»? «Салідарнасць» обсудила это с белорусским врачом, активистом независимого профсоюза медиков Станиславом Соловьем.

— Тут, конечно, размыто преподнесена новость — студенты будут и санитарами, и медсестрами, и врачами. Вообще, у студентов медуниверситета есть право работать медсестрой после трех курсов и сестринской практики. Многие студенты подрабатывают, потому что у нас низкие стипендии, — говорит медик в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — То есть возможность подработать студенту в наших реалиях — это, скорее, хорошо.

Но зарплата, мягко говоря, маленькая. Они пишут, что студентов порадуют «хорошей» зарплатой, приводят цифры в 650-815 рублей. 250 долларов — это хорошая зарплата? Наверное, не могут найти на эту зарплату полноценного сотрудника, и студентами закрывают дефицит кадров. То есть такой проект больше интересен клинике.

Классно, что есть подработка, потому что студент чему-то учится. Но на практике это просто затыкание дырок, которая образовалась из-за плохих условий труда и оплаты.

Также врач обращает внимание, что работа студентов не должна осуществляться в ущерб их обучению в университете:

— По учебной программе у студентов в июле практика. После третьего курса — сестринская, четвертого — врачебная в поликлинике, пятого — врачебная в стационаре. Получается, студенты, которых отправят работать, будут обязаны пройти практику до июля, такая опция была, если, например, работаешь в приемной комиссии. Тогда проходишь эту практику кое-как в мае, совмещая с учебой.

Получается, Минздрав хочет усидеть на двух стульях: с одной стороны, студентами заткнуть дыры, с другой, эти же студенты должны выпуститься и стать хорошими специалистами. В этом есть другая сторона, поскольку студенты теряют нормальное прохождение практики.

А так им дают возможность работать санитаром или медсестрой и этим заменять практику врача. Все-таки это не то. Если ты просто ходишь с врачом, то увидишь гораздо больше, потому что не занят медсестринскими делами. Получается, что страдает качество обучения.

Поэтому, подытоживает собеседник, единственная проблема, которую он видит в этом проекте — потеря практики и зарплата:

— Они открыто говорят, что платить человеку 250$ — это нормально. Человеку, который отвечает за жизнь и здоровье пациента. Вот и отношение. То есть даже подгадали отпуска. Понятно, что отпуск людям нужен, но они просто позатыкают дыры более дешевым трудом.

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