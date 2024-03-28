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Аналитики ISW рассказали, что происходит фронтах войны в Украине

  • 28.03.2024, 10:11
  • 2,086
Аналитики ISW рассказали, что происходит фронтах войны в Украине

Российские оккупанты продвигаются на Донбассе, ВСУ — контратакуют.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на Донбассе за прошедшие сутки.

Накануне глава МО РФ поздравил ВС РФ с захватом Ивановского, хотя аналитики из ISW не видят визуального тому подтверждения.

Украинские военкоры пишут о том, что противник активизировал переброску военной техники и личного состава через Кадиевку, Попасную и Первомайск. При этом не было сказано, куда МО РФ перебрасывает свои войска, однако все эти трассы ведут прямиком в Бахмут.

На Авдеевском направлении враг имеет продвижение к западу от города. Так, кадры с геолокацией от 27 марта показали продвижение армии Путина в районе Бердичей и Орловки. Z-блогеры пишут о боевых действиях в самой Семеновке, однако ВСУ успешно контратакуют врага.

Российские паблики пишут о продвижении ВС РФ на 200 метров западнее Орловки и на 200 метров западнее Тоненького.

Кадры с геолокацией от 27 марта показали продвижение оккупантов в центральной части Новомихайловки.

Идут бои в районе Урожайного и Старомайорского на границе с Запорожской областью.

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