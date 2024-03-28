Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой 28.03.2024, 11:10

Видеофакт.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу противника на Авдеевском направлении. Накануне группу захватчиков на этом участке фронта ликвидировали снайперы Сил специальных операций ВСУ.

Оккупантов зафиксировали во время перемещения. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщает Telegram-канал ССО ВСУ.

Снайперы третьего отдельного полка Сил специальных операций во время наблюдения на Авдеевском направлении зафиксировали перемещение группы противника. После этого по захватчикам был открыт огонь. В результате работы украинских снайперов, все оккупанты были ликвидированы.

Снайпер с позывным «Вишня» отметил, что бойцы ССО обеспечивают прикрытие подразделений, уничтожают диверсионно-разведывательные группы и наблюдательные пункты противника в своей зоне ответственности. Также боец подчеркнул, что слаженная работа защитников оказывает положительное влияние на выполнение боевых задач.