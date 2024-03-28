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На Витебщине спецназ задержал 19 человек

9
  • 28.03.2024, 11:19
  • 5,390
На Витебщине спецназ задержал 19 человек

За браконьерство и не только.

В Витебской области за браконьерство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов задержали 19 человек, сообщили в МВД.

Захват подозреваемых оперативники проводили при поддержке специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

По версии МВД, фигуранты занимались незаконной охотой с использованием вертолета в Витебской области, в ходе которой они добыли краснокнижного бурого медведя. При обысках по месту жительства задержанных изъяты вещественные доказательства, огнестрельное оружие, боеприпасы, специальные приспособления, автотранспорт, используемые в преступной деятельности.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с использованием воздушного транспортного средства, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. В отношении фигурантов проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия. Проверяется их причастность к совершению иных преступлений.

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