В Эстонии арестовали журналистку, работавшую на российских пропагандистов 3 28.03.2024, 11:21

3,098

Полиция подозревает ее в нарушении международных санкций.

В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала для медиа, связанных с пропагандистскими государственными СМИ РФ.

Об этом говорится в публикации эстонской газеты Eesti Ekspress, которую приводит вещатель ERR.

Как отмечается, Бурцева находится под стражей с начала марта. Полиция подозревает ее в нарушении международных санкций.

Бурцева писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.com, являющегося частью медиагруппы «Россия сегодня», связанной с российским правительством.

ЕС ввел санкции как против России сегодня, так и против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

О деле Бурцовой стало известно публично, поскольку ее адвокат Свен Силлар требовал ее освобождения из-под стражи в Таллиннском окружном суде.

Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд взял ее под стражу 1 марта, чтобы не допустить совершение ею новых преступлений и возможного бегства в Россию.

Окружной суд примет решение о продлении содержания Бурцевой под стражей или ее освобождении не позднее начала апреля.

Также выяснилось, что Полиция безопасности (Капо) предъявила Бурцовой дополнительное подозрение по статье «Отношения против Эстонской Республики» Пенитенциарного кодекса.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии 2019 из-за санкций. С прошлого года она является членом партии Koos, один из лидеров которой Айво Петерсон находится под судом по обвинению в государственной измене.