Немецкий генерал похвалил оборону ВСУ и озвучил сроки поставки новых снарядов для Украины 1 28.03.2024, 11:35

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Детали.

Вчера, 27 марта, в интервью немецкой прессе координатор военной помощи Украины в МО Германии Кристиан Фрейдинг оценил ситуацию на поле боя в Украине, дав свой комментарий и прогноз.

С одной стороны, заявил генерал, ситуация на поле боя сложная, а инициатива сейчас на стороне армии Путина. Но, с другой стороны, ВСУ показали, что могут держать оборону, информирует ресурс DW.

За последние несколько месяцев ВСУ продемонстрировали «гибкость и подвижность» в обороне. По словам Фрейдинга, на практике его слова означают, что ВСУ могут уступить врагу небольшую территорию, но при этом сохранить свои силы, чтоб подготовиться вести оборонительные бои на другой линии фронта. Даже во время отхода с той или иной позиции украинские защитники все держат под контролем и не занимаются «массовым бегством» с поля боя.

Немецкий генерал также подчеркнул, что для дальнейших успешных боев против армии Путина ВСУ необходимы артиллерийские снаряды, бронетехника и системы ПВО.

Берлин не собирается отставать от Чехии и подготовил свой план передачи боеприпасов ВСУ. На первом этапе в самые ближайшие дни Киеву будет выделено из арсеналов Бундесвера 10 тысяч снарядов. На втором этапе Германия выделит Чехии деньги на закупку 180 тысячи снарядов, которые попадут в Украину во второй половине 2024 года. А на третьем этапе в четвертом квартале 2024 года Германия обязуется поставить Украине еще 100 тысяч снарядов.