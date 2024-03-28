Шольц заявил, что Украина и ряд стран обсуждают мирные договоренности 1 28.03.2024, 12:45

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Канцлер Германии рассказал, на каком уровне идут переговоры.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, сейчас обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, «какую форму может принять что-то, что приведет к мирному процессу».

Об этом он заявил в интервью Märkische Allgemeine Zeitung.

Он также отметил, что инициативы по посредничеству были всегда, напомнив, что сразу после начала полномасштабного вторжения Россия и Украина вели переговоры непосредственно между собой, однако тогда они провалились, поскольку страна-агрессор использовала их лишь как повод для того, чтобы перебросить свои войска на восток для большого наступления.

Шольц добавил, что после того, как мир увидел военные преступления российских оккупантов на Киевщине, в частности массовые убийства в Буче и Ирпене, это «лишило переговоры любой основы».

Также, по словам канцлера Германии, через некоторое время состоялось обсуждение зерновой сделки, переговоры о безопасности на Запорожской АЭС и обмен пленными.

«Но позвольте мне четко заявить: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую войну и вывести свои войска», — подчеркнул Шольц.