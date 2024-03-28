Обязательная отработка для выпускников-платников: заявление Минобразования 28.03.2024, 12:44

Вступительная кампания уже началась.

В этом году распределять выпускников-платников не планируется. Об этом рассказал во время пресс-конференции 28 марта глава Министерства образования Андрей Иванец.

Министр подчеркнул, что все поправки, которые затрагивают систему образования должны пройти «широкое общественное обсуждение».

— Все требования, которые предъявляются к предоставлению первого рабочего места, предоставление статуса молодого специалиста, которые действовали в прошлом году, они сохраняются в этом году, — заверил он.

— К чему готовится поступающим в этом году. Речь шла о том, что могут ввести распределение для платников в 2024 году. Исходя из вашего ответа можно сделать предположение, что в этом году этой нормы еще не будет принято?

— Это не предположение. Еще раз прямым текстом говорю: правила для всех наших абитуриентов определяются до начала вступительной кампании. Вступительная кампания уже началась с 25 марта. Никаких изменений в эту вступительную кампанию быть не может и не будет, — ответил Иванец.