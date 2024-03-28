закрыть
28 марта 2024, четверг, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обязательная отработка для выпускников-платников: заявление Минобразования

  • 28.03.2024, 12:44
Обязательная отработка для выпускников-платников: заявление Минобразования

Вступительная кампания уже началась.

В этом году распределять выпускников-платников не планируется. Об этом рассказал во время пресс-конференции 28 марта глава Министерства образования Андрей Иванец.

Министр подчеркнул, что все поправки, которые затрагивают систему образования должны пройти «широкое общественное обсуждение».

— Все требования, которые предъявляются к предоставлению первого рабочего места, предоставление статуса молодого специалиста, которые действовали в прошлом году, они сохраняются в этом году, — заверил он.

— К чему готовится поступающим в этом году. Речь шла о том, что могут ввести распределение для платников в 2024 году. Исходя из вашего ответа можно сделать предположение, что в этом году этой нормы еще не будет принято?

— Это не предположение. Еще раз прямым текстом говорю: правила для всех наших абитуриентов определяются до начала вступительной кампании. Вступительная кампания уже началась с 25 марта. Никаких изменений в эту вступительную кампанию быть не может и не будет, — ответил Иванец.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип