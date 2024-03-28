Астронавты NASA создадут на Луне «дачный участок» 28.03.2024, 12:53

Фото: charter97.org

Когда начнут копать и садить?

В 2022 году успешно завершилась беспилотная миссия Artemis 1, в следующем году состоится уже пилотируемая миссия Artemis 2, когда астронавты NASA облетят Луну на космическом корабле, а в 2026 году состоится пилотируемая миссия, которая предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны. Миссия Artemis 3 ознаменует собой возвращение человека на спутник Земли впервые за более, чем полвека.

Именно в рамках этой миссии астронавты развернут на Луне три научных устройства. Один из экспериментов заключается в создании мини-теплицы с растениями, пишет Space (перевод - «Фокус»).

NASA выбрало 3 научных устройства, которые должны развернуть на Луне астронавты в 2026 году. Например, устройство LEAF предназначено для изучения воздействия условий Луны на сельскохозяйственные растения и того, как эти растения растут и развиваются в экстремальных условиях.

Таким образом будет проведен эксперимент по изучению процесса фотосинтеза, роста растений их реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации. Результаты эксперимента помогут ученым понять, как выращенные на Луне растения ведут себя и можно ли их использовать в качестве еды для астронавтов на будущей лунной базе.

Два других устройства, которые доставят астронавты на Луну – это Станция мониторинга лунной среды (LEMS) и Лунный диэлектрический анализатор (LDA).

LEMS представляет собой набор автономных сейсмометров, которые будут отслеживать лунные землетрясения в течение 2 лет. С их помощью можно будет составить карту структуры лунной коры и мантии.

LDA будет измерять способность лунного реголита, то есть пыли и мелких камней, распространять электрическое поле. Устройство будет собирать важную информацию о структуре недр Луны, отслеживать диэлектрические изменения, вызванные изменением угла наклона Солнца по мере вращения Луны, и искать возможное образование инея или отложений льда.

Все три устройства будут размещены рядом с южным полюсом Луны, где как считается много водяного льда, и где можно разместить сразу несколько лунных баз.

Пока что точное место посадки астронавтов не определено. Известно, что их доставит на орбиту Луны космический корабль Orion, где астронавты должны пересесть на лунный посадочный модуль, который является версией космического корабля Starship от SpaceX.

Пока нет никакой гарантии, что все три устройства отправятся на Луну в 2026 году, ведь план миссии Artemis 3 будет определен позже.