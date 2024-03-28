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В известной деревне у Беловежской пущи продают дом «как у бабушки»

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  • 28.03.2024, 13:31
  • 2,864
В известной деревне у Беловежской пущи продают дом «как у бабушки»

Сколько такой стоит?

Этот милый домик с баней находится прямо на окраине Беловежской пущи − в деревне Стойлы. Места тут глухие, но очень интересные. Да, и сама деревня, можно сказать, знаменитая. Realt посмотрел, за сколько тут продают дом.

Деревня Стойлы находится в Пружанском районе Брестской области. В советские годы в этом населенном пункте проживало более 100 человек, работала школа и детский сад. Но потом количество жителей стало уменьшаться.

Последним коренным жителем Стойл был народный мастер по дереву Николай Тарасюк. За свою жизнь резчик создал целый «деревянный народ» − больше 30 тысяч деревянных человечков. Часть из них поселились в коллекциях белорусских и зарубежных музеев, но большинство осталось жить в Стойлах. Известный мастер скончался в 2015 году.

Благодаря неравнодушным людям, а также интересу к знаменитому земляку и его наследию, деревня не умерла. Тут работает агроусадьба «Стулы», проводятся разнообразные культурные мероприятия, несколько лет назад здесь даже собрали большой праздник деревни.

Сегодня в этом уникальном уголке на краю Беловежской пущи продается деревянный дом 1951 года постройки. Судя по фотографиям, дом — досмотренный и находится в хорошем состоянии. Внутри — типичная атмосфера бабушкиной хаты.

Общая площадь постройки составляет 78 квадратных метров. Отапливается дом печкой, удобства — во дворе. При этом на участке в 15 соток есть скважина и колодец.

Есть рядом с домом и современное строение — это баня с парилкой и душевой кабиной с горячей водой.

Автор объявления описывает деревню Стойлы так: «Уникальная природа − лес возле самого дома, недалеко река − Левая Лесная, тихое место для отдыха».

Кстати, когда-то на реке Левая Лесная работала водяная мельница. Говорят, рыбы тут водилось очень много.

Стоимость готового для проживания дома — 14 тысяч долларов.

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