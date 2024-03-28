закрыть
28 марта 2024, четверг, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самоуверенная глупость Путина

1
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 28.03.2024, 13:54
  • 4,970
Самоуверенная глупость Путина

Редкое явление голого короля почти онлайн.

Когда Путин, признав, что преступление в «Крокусе» совершено исламистами, стал прилюдно «наводить тень на плетень», намекая на «заказ» других стран, он невольно «раскрылся», «разделся», показав свою, так сказать, «лабораторию мысли».

Только представьте, что такая же «ума палата» там во всём – «продвижении НАТО на восток», в решениях о том, как влезть в Сирию, Африку. И, конечно, Крым в 2014-м и 24 февраля.

Фактов нет, но я так хочу, следуйте моему фантазму. Так надо.

«Высочайший» уровень принятия решений и компетентности. Редкое явление голого короля почти онлайн. И ведь не стыдятся это демонстрировать стране. Самоуверенная глупость.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип