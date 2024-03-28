Самоуверенная глупость Путина 1 Telegram-канал «СерпомПо»

28.03.2024, 13:54

4,970

Редкое явление голого короля почти онлайн.

Когда Путин, признав, что преступление в «Крокусе» совершено исламистами, стал прилюдно «наводить тень на плетень», намекая на «заказ» других стран, он невольно «раскрылся», «разделся», показав свою, так сказать, «лабораторию мысли».

Только представьте, что такая же «ума палата» там во всём – «продвижении НАТО на восток», в решениях о том, как влезть в Сирию, Африку. И, конечно, Крым в 2014-м и 24 февраля.

Фактов нет, но я так хочу, следуйте моему фантазму. Так надо.

«Высочайший» уровень принятия решений и компетентности. Редкое явление голого короля почти онлайн. И ведь не стыдятся это демонстрировать стране. Самоуверенная глупость.

Telegram-канал «СерпомПо»