«Отношение как ко второму сорту»: Z-чемпионка жалуется из-за «унижения» россиян 8 28.03.2024, 14:10

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Журова заявила, что «российских спортсменов не существует».

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады-2006 по конькобежному спорту и депутат Госдумы страны-агрессора РФ Светлана Журова жалуется из-за условий допуска российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже. Она в интервью российским пропагандистским СМИ пожаловалась на то, что международное спортивное сообщество относится к представителям страны-агрессора «как ко второму сорту».

По словам бывшей конькобежки, Международный олимпийский комитет (МОК) якобы ввел несправедливые и необоснованные санкции в отношении российских атлетов.

«На самом деле сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании. Но я также понимаю, что МОК в любой момент может их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», – сказала Журова.