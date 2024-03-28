Шойгу вручил звезду героя генералу, положившему тысячи солдат при захвате Авдеевки 4 28.03.2024, 14:42

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Глава Минобороны РФ заявил, что «он ее заслужил».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему Центральной группировкой войск на войне в Украине генералу Андрею Мордвичеву за захват Авдеевки, пишет The Moscow Times.

«Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили», — заявил Шойгу, наградив военнослужащего помимо медали еще и генеральской шашкой.

Битва за Авдеевку, которую в середине февраля полностью заняли российские войска, оказалась одной из самых кровавых за два года войны в Украине. По числу безвозвратных потерь руководство российской армии умудрилось превзойти армию СССР за все время ее присутствия в Афганистане.

Потери Советской армии (а также среди сотрудников КГБ и МВД) в Афганистане с 1979 по 1989 гг. составили немногим более 15 000 человек (данные из книги «Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь»). Установить точное количество погибших из числа тех, кто пытался добиться в Украине первой значимой «победы» после взятия Бахмута в мае 2023 г., пока сложно. Однако оценки военных аналитиков, российских военных блогеров и украинских официальных лиц свидетельствуют, что Россия потеряла в боях за Авдеевку больше солдат, чем за десятилетие войны в Афганистане, отмечал The New York Times (NYT).

Активная фаза военных действий в Авдеевке проходила с 10 октября 2023 г. по 17 февраля 2024 г., когда Москва объявила о взятии города под «полный контроль». После захвата города противоборствующие стороны приводили такие данные.

Российские потери составили более 17 000 человек убитыми и около 30 000 раненными, сообщал Дмитрий Лиховой, представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ, которая обеспечивала защиту Авдеевки. Командующий «Таврии» бригадный генерал Александр Тарнавский писал в телеграм-канале, что потери российских войск составили: «личного состава — 47 186 человек, танки — 364, артиллерийские системы — 248, боевые бронемашины — 748, самолеты — 5».

Почти такое же количество убитых назвал Андрей Морозов, один из важных и известных Z-блогеров, который с 2014 г. воевал в Украине и много рассказывал о происходящем в своем телеграм-канале «Нам пишут из Янины». В посте от 18 февраля Морозов процитировал анонимного российского военного, по словам которого, с октября безвозвратные потери составили 16 000 человек, также ВС РФ лишились 300 бронемашин; среди же защитников Авдеевки погибло 5000–7000 солдат. По словам Морозова, он решил опубликовать эти данные в надежде, что российские командиры будут привлечены к ответственности за ненужную кровавую бойню. Через два дня блогер удалил этот пост, объяснив, что сделал это под давлением армейского руководства и кремлевских пропагандистов. Еще через несколько дней Морозов застрелился после недели травли со стороны сотрудников пропагандиста Владимира Соловьева.

По данным военной разведки Великобритании (сообщение от 16 февраля), усилия по захвату города обернулись для России потерей не менее 400 танков, БМП и другой военной техники, а также «тысяч» солдат. Российское командование без колебаний несколько месяцев посылало отряд за отрядом в кровавую мясорубку, лишь бы захватить Авдеевку — город с довоенным населением в 32 000 жителей, находящийся в небольшой неоккупированной части Донбасской области. У российской армии «другой болевой порог» и «нетрадиционное» представление о том, что считать приемлемыми боевыми потерями, говорил NYT высокопоставленный западный чиновник.

Потери не остановят Россию, констатировал Роб Ли, военный эксперт и старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики.