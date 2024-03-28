В России в продукции белорусского мясокомбината нашли сальмонеллы 1 28.03.2024, 16:32

Ее отправили под усиленный контроль.

В России обнаружили сальмонеллы в продукции Миорского мясокомбината, ее отправили под усиленный лабораторный контроль, сообщили в Россельхознадзоре.

Сальмонеллы обнаружены в жире-сырце белорусского производственного унитарного предприятия «Миорский мясокомбинат». Статус этой продукции в реестре предприятий Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль», сообщили в ведомстве.

Сальмонеллы — кишечные бактерии, которые могут вызвать инфекционное заболевание сальмонеллез, в том числе в тяжелой септической форме.