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В России в продукции белорусского мясокомбината нашли сальмонеллы

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  • 28.03.2024, 16:32
В России в продукции белорусского мясокомбината нашли сальмонеллы

Ее отправили под усиленный контроль.

В России обнаружили сальмонеллы в продукции Миорского мясокомбината, ее отправили под усиленный лабораторный контроль, сообщили в Россельхознадзоре.

Сальмонеллы обнаружены в жире-сырце белорусского производственного унитарного предприятия «Миорский мясокомбинат». Статус этой продукции в реестре предприятий Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль», сообщили в ведомстве.

Сальмонеллы — кишечные бактерии, которые могут вызвать инфекционное заболевание сальмонеллез, в том числе в тяжелой септической форме.

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