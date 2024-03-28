В России в продукции белорусского мясокомбината нашли сальмонеллы

В России в продукции белорусского мясокомбината нашли сальмонеллы1
- 28.03.2024, 16:32
Ее отправили под усиленный контроль.
В России обнаружили сальмонеллы в продукции Миорского мясокомбината, ее отправили под усиленный лабораторный контроль, сообщили в Россельхознадзоре.
Сальмонеллы обнаружены в жире-сырце белорусского производственного унитарного предприятия «Миорский мясокомбинат». Статус этой продукции в реестре предприятий Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль», сообщили в ведомстве.
Сальмонеллы — кишечные бактерии, которые могут вызвать инфекционное заболевание сальмонеллез, в том числе в тяжелой септической форме.