закрыть
28 марта 2024, четверг, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Латвии уходит в отставку

2
  • 28.03.2024, 17:15
  • 3,212
Глава МИД Латвии уходит в отставку
Кришьянис Кариньш
Фото: AFP

В чем причина?

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил уйти в отставку. О его решении стало известно после его встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, сообщает Delfi.

Кариньш покинет пост главы МИД 10 апреля, а на следующий день - 11 апреля - Сейм Латвии может утвердить нового министра.

22 марта Генеральная прокуратура Латвии возбудила уголовный процесс о возможной растрате государственных средств при использовании специальных рейсов для командировок Кариньша, когда он занимал должность премьера. Это сообщение вызвало критику в обществе.

Госканцелярия Латвии подсчитала, что с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета страны на такие рейсы ушло 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемой ЕС, - 1,36 млн евро. Таким образом, на специальные рейсы с 2021 по 2023 годы были израсходованы суммы, превышающие предусмотренные договорами.

По информации издания, на пост главы МИД после отставки Кариньша может быть выдвинута нынешняя вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников