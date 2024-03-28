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Туроператоры отправляют белорусов на Кубу на фоне дефицита электричества и продуктов на острове

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  • 28.03.2024, 17:19
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Туроператоры отправляют белорусов на Кубу на фоне дефицита электричества и продуктов на острове

Эвакуационные рейсы не предусмотрены.

На Кубе возникли проблемы с поставками электричества и дефицитом продуктов питания. На сотни процентов дорожает автомобильное топливо. В середине марта из-за этого на Кубе даже прошли акции протеста. Несмотря на сложности, беларусские туроператоры все еще продают туры на этот карибский остров.

«Зеркало» узнало, почему агентства считают такие поездки безопасными и что советуют делать туристам в случае необходимости эвакуации из этой страны.

Журналисты под видом потенциального клиента позвонили трем крупнейшим туристическим операторам Беларуси, чтобы узнать, стоит ли рассматривать кубинское направление для отдыха в свете последних новостей.

По словам консультанта компании «Вояжтур», в курортных районах Кубы ситуация спокойная. Никаких предупреждений или запретов от партнеров и официальных служб этот туроператор не получал. Но если отсутствие электричества создаст туристам проблемы, то решать их надо будет самостоятельно.

— В случае отключения света эвакуационные рейсы с Кубы не предусмотрены, вам придется отдельно покупать билеты авиакомпаний, осуществляющий регулярные перелеты, — рассказал консультант. — Конечно, если там введут военное положение или случится еще что-то серьезное, то на такие случаи есть протоколы. Но это решается на другом уровне. Мы на это не влияем. Но для этого и нет никаких предпосылок. На Кубе действительно бывают перебои с электроэнергией, но мы туристам всегда рекомендуем бронировать хорошие отели для удобства и комфорта.

Не владеют информацией о проблемах на Кубе и в кол-центре крупнейшего сетевого туроператора Tez Tour. Там предлагают выбрать город вылета — Минск или Москву. Ближайшая возможная дата рейса — 30 марта.

— Никакой информации по поводу чего-то такого критического нам в кол-центр не поступало, — сказала консультантка. — Вы можете улететь хоть послезавтра, но есть предложения на апрель и май. Доступно бронирование на летние месяцы.

Крупный международный туристический оператор Coral Travel, работающий на белорусском рынке, также готов отправлять туристов на Кубу. Правда, вылеты возможны только из Москвы. Ближайшая доступная дата — 31 марта. Проблем с электричеством и дефицитом продуктов и топлива консультант Coral Travel советует не бояться.

— На Кубе иногда бывает такое, но все отели работают, у них свои системы поставок электричества и продуктов питания, — сообщила специалистка кол-центра. — Проблем с безопасностью также нет, можете смело бронировать.

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