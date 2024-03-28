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Один из перевозчиков пассажиров возвращает рейсы в Литву

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  • 28.03.2024, 20:11
Один из перевозчиков пассажиров возвращает рейсы в Литву

Их убрали после закрытия двух погранпереходов.

Компания «Сентиеро», которая совершает пассажирские перевозки из Витебска в Литву, с 1 апреля намерена возобновить рейсы в Вильнюс. Об этом фирма сообщила в соцсетях, а также разослала СМС-уведомления клиентам. Компания прекращала поездки в Литву в конце февраля после закрытия этой страной двух погранпереходов на границе с Беларусью, передает «Зеркало».

Компания намерена выполнять рейсы из Витебска в Вильнюс и обратно. О других маршрутах (ранее были рейсы также в Каунас и Шяуляй) пока речь не идет. «Первый рейс 1 апреля отправится в 20.00 из Витебска, а дальше будем корректировать расписание, потому что не знаем, что будет на границах, — сообщали в контакт-центре компании нашему журналисту как физлицу. — Обратно из Вильнюса первый рейс будет в 15.00 (2 апреля. — Прим. ред.), а дальше будем смотреть. Нам нужно понять, что на границах, как нас пропустят».

Стоимость проезда — 160 рублей в одну сторону.

Напомним, компания «Сентиеро» отменила рейсы в Литву в конце февраля. «В связи с тем, что Литва запретила перевозку пассажиров в нерегулярном сообщении, с 29 февраля мы вынуждены приостановить все рейсы в/из Литвы, — сообщал в своих соцсетях перевозчик. — Очень надеемся, что в скором времени ситуация разрешится в нашу пользу и рейсы будут возобновлены. Диспетчерская работать не будет».

Напомним, помимо закрытия двух погранпереходов, Литва также запретила с 1 марта нерегулярную автобусную перевозку без разрешения.

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