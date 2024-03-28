Сырский поговорил с главным генералом США

Сырский поговорил с главным генералом США1
- 28.03.2024, 22:30
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Что обсуждали.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Военные заявляют, что Браун внимательно следит за фронтом в Украине с начала большой войны.
Генералы обсудили нужды ВСУ на ближайшие месяцы, вопросы помощи США, в частности, для усиления защиты от ракетных и бомбовых ударов россиян и тему строительства фортификаций.
Также был вопрос анализа перспектив на 2024 год.
Американский военачальник заявил, что укрепление украинской армии — это долгосрочный стратегический интерес США и НАТО.