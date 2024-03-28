Сырский поговорил с главным генералом США 1 28.03.2024, 22:30

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Александр Сырски

Что обсуждали.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военные заявляют, что Браун внимательно следит за фронтом в Украине с начала большой войны.

Генералы обсудили нужды ВСУ на ближайшие месяцы, вопросы помощи США, в частности, для усиления защиты от ракетных и бомбовых ударов россиян и тему строительства фортификаций.

Также был вопрос анализа перспектив на 2024 год.

Американский военачальник заявил, что укрепление украинской армии — это долгосрочный стратегический интерес США и НАТО.