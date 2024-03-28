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В Минске нашлась клубника по 15 рублей за килограмм

  • 28.03.2024, 23:13
В Минске нашлась клубника по 15 рублей за килограмм

Раньше она стоила сильно дороже.

Сразу на нескольких точках сезонного рынка Комаровки замечена клубника по 15 рублей за килограмм. По словам продавцов, клубника тут была всегда, но такая дешевая появилась в субботу: раньше было сильно дороже. Они говорят, что ягода очень вкусная, сами пробовали, пишет «Онлайнер».

Клубнику привезли из Греции. Цена на нее отличается у разных продавцов: встречается и 20, и 22 рубля за кило, самая низкая стоимость — 15 рублей.

— В Греции хороший урожай и привлекательная закупочная цена, — объяснил ценник Иван Ткачук, заместитель генерального директора Комаровского рынка.

В середине прошлого апреля на Комаровке клубника стоила почти 10 рублей — тоже из Греции.

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