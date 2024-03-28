В Минске нашлась клубника по 15 рублей за килограмм 28.03.2024, 23:13

Раньше она стоила сильно дороже.

Сразу на нескольких точках сезонного рынка Комаровки замечена клубника по 15 рублей за килограмм. По словам продавцов, клубника тут была всегда, но такая дешевая появилась в субботу: раньше было сильно дороже. Они говорят, что ягода очень вкусная, сами пробовали, пишет «Онлайнер».

Клубнику привезли из Греции. Цена на нее отличается у разных продавцов: встречается и 20, и 22 рубля за кило, самая низкая стоимость — 15 рублей.

— В Греции хороший урожай и привлекательная закупочная цена, — объяснил ценник Иван Ткачук, заместитель генерального директора Комаровского рынка.

В середине прошлого апреля на Комаровке клубника стоила почти 10 рублей — тоже из Греции.