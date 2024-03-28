Минчанин устроил стрельбу во дворе из-за отказа с ним выпить 28.03.2024, 23:29

Что было дальше.

Уголовное дело в отношении 56-летнего минчанина, который устроил стрельбу в одном из дворов города после того, как с ним отказались выпить, направили в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Заводского района, пишет «Минск-Новости».

По материалам дела, поздно вечером компания молодых людей сидела на скамейке во дворе на улице Голодеда, к ним подошел пьяный мужчина и предложил вместе выпить. Те отказались, пояснив, что им нужно идти. Однако тот не успокоился и сел на скамейку рядом, после чего раздался выстрел. Молодые люди испугались, отошли на безопасное расстояние и вызвали милицию.

Дебошира задержали. Он пояснил, что обрез нашел несколько лет назад, когда работал водителем и занимался вывозом строительного мусора на свалку. Там заметил холщовую сумку, в которой лежал обрез ружья.

Результаты экспертизы показали, что оружие самодельное, пригодное для стрельбы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что он нигде не работает, у него уже были проблемы с законом. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом или без него. Свою вину мужчина признал и раскаялся.