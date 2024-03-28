В Словении белорусу впервые выдали паспорт иностранца 28.03.2024, 23:54

В этой стране проживает более 400 белорусов.

Инициатива «Народные посольства Беларуси» сообщила об опыте белорусской семьи, сумевшей оформить паспорт иностранца для 9-летнего сына в Словении. Это первый известный случай, когда белорус получил такой документ в этой стране.

Срок действия белорусского паспорта истечет в июне, и родители заранее позаботились об оформлении документа для сына в Словении, так как ехать на родину опасно.

«Мы обратились в административную единицу, что по закону об иностранцах отвечает за выдачу паспортов. Изначально трудности возникли из-за неосведомленности сотрудника, который направил нас в МИД. Знаем, что другим белорусам отказали, так как срок их белорусского паспорта еще не истек. После обращения в МИД Словении мы получили ответ с информацией о процедуре выдачи паспорта иностранца, и после нового обращения получили в течение недели паспорт на 2 года», – рассказали члены семьи белорусов.

Условия для получения документа – наличие вида на жительство и невозможность получить паспорт своей страны.

Активисты подготовили запросы в МИД, МВД и Управление административными единицами с просьбой уточнить процедуру, чтобы белорусы не оставались в Словении без действующего документа, когда действие национального паспорта закончится, а паспорт иностранца еще не готов. Также властям республики докажут, что поездка на родину за новым паспортом может быть опасной – это должно быть достаточным основанием для беспрепятственной выдачи документов белорусам.

«В Словении проживает более 400 белорусов и белорусок. Согласно опросу среди диаспоры, с проблемой просроченных белорусских паспортов в ближайшие два года столкнутся по меньшей мере 20 человек. В процессе решения сейчас проблема документов для детей, рожденных в Словении», – прокомментировала ситуацию с паспортами представительница Народного посольства Беларуси в Словении Александра Мамаева.

Недавно инициатива «Народные посольства» сообщила, что миграционная служба Швеции решила выдавать паспорта иностранца белорусам с просроченными документами. Белорусских граждан не будут побуждать ехать на родину, чтобы заменить паспорт.