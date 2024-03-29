«Рынок замер в ожидании нового льготного кредита» 29.03.2024, 16:06

Агент недвижимости рассказал о покупке жилья белорусами в Польше.

Обосновавшись в Польше, многие эмигранты задаются целью купить здесь собственное жильё. Но польский рынок недвижимости имеет свои особенности, которые нужно учитывать, выбирая квартиру и общаясь с продавцом. Разобраться в них самостоятельно довольно трудно. Но на помощь всегда готовы прийти агенты по недвижимости.

Что входит в обязанности агентов по недвижимости, сколько стоят их услуги и почему в Польше не стоит заключать сделки купли-продажи жилья самостоятельно, MOST рассказал владелец агентства недвижимости в Белостоке Павел Соломянко.

— Для белoрусских эмигрантов вполне привычно разбираться во всём самостоятельно. Можно выбрать квартиру на сайте объявлений, договориться с продавцом, скачать в интернете типовой договор и заверить сделку у нотариуса.

— По закону участие агентства недвижимости в заключении сделки действительно необязательно. И белoрусы, которые выходят на польский рынок недвижимости, часто руководствуются лишь рекомендациями своих сограждан, которые уже давно живут в Польше и успели купить здесь жильё. К сожалению, этого бывает недостаточно. Нужно учитывать особенности рынка, правильно вести переговоры с продавцом, проверять, нет ли обременений у жилья, которое вам понравилось.

Если сделку сопровождает агентство недвижимости, то на нём лежит вся ответственность за правильную подготовку документации и проверку юридической чистоты квартиры. Наша ответственность застрахована, поэтому даже в крайнем случае все убытки по гражданско-правовым договорам будут покрыты. Это делает сделки с участием агентств полностью безопасными.

К сожалению, у некоторых продавцов бывают предубеждения перед покупателями-иностранцами. Доведут ли они сделку до конца или передумают и уедут на родину? А мы как авторитетный посредник помогаем продавцам понять, что эмигрант — хороший и надёжный покупатель.

«Продавцы готовы торговаться»

— Насколько окончательная стоимость жилья буде выше с учётом привлечения всех посредников?

— Комиссия агентства недвижимости определяется индивидуально исходя из ожидаемой сложности сделки, объёма работ и цены приобретаемой недвижимости. Ставки агентств начинаются в редких случаях от 1% и доходят примерно до 3,5-4%. В среднем это 1,5-2%. Процент агентства указывается в агентском договоре, покупатель знает о нём сразу, и в процессе работы с конкретным клиентом он не меняется.

К этому нужно ещё прибавить оплату нотариального акта и 2%-ный налог на покупку недвижимости — он не уплачивается при приобретении жилья на первичном рынке. В итоге общий объём всех доплат составляет, как правило, 5-6% от цены сделки.

Но не забывайте, что цены реальных сделок сейчас до 10-15% ниже цен предложения. Это говорит о том, что продавцы готовы торговаться. И агенты недвижимости, которые понимают справедливый уровень цен и имеют многолетний опыт взаимодействия с продавцами, знают, как добиться максимального снижения цены. Поэтому не исключено, что в реальности, обратившись в агентство, вы не только не потратите дополнительные деньги, но ещё и сэкономите их.

Мы проверяем всю возможную информацию о квартире и продавце. К сожалению, некоторые вещи невозможно проверить, например соседей. Но мы знаем общие характеристики домов. Где много инвестиционных квартир под сдачу в аренду, где много студентов, где живёт много пожилых людей, а где молодой район.

— Часто эмигранты привозят с собой сбережения. Не всем понятно, как правильно доказать легальность их происхождения.

— Агентство недвижимости не проверяет происхождение средств. Но мы понимаем, что сделка может заинтересовать впоследствии налоговые органы, поэтому можем рекомендовать клиенту консультантов, которые помогут разобраться в этом вопросе.

— Что будет с ценами на жильё в ближайшее время?

— Сейчас рынок замер в ожидании новой программы льготного кредитования жилья Mieszkanie na start. Ожидается, что многие смогут воспользоваться этим кредитом и спрос на жильё резко возрастёт, а значит, пойдут вверх и цены. Поэтому сейчас многие продавцы заняли выжидательную позицию, соответственно, база предложения ограничена.

Но если покупать квартиру сейчас, то можно успеть до нового витка роста цен. Когда Mieszkanie na start официально утвердят и представят его окончательные условия, на рынок может выплеснуться значительно больше предложений. Но они и расхватываться будут быстрее.