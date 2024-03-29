закрыть
29 марта 2024, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Рынок замер в ожидании нового льготного кредита»

  • 29.03.2024, 16:06
«Рынок замер в ожидании нового льготного кредита»

Агент недвижимости рассказал о покупке жилья белорусами в Польше.

Обосновавшись в Польше, многие эмигранты задаются целью купить здесь собственное жильё. Но польский рынок недвижимости имеет свои особенности, которые нужно учитывать, выбирая квартиру и общаясь с продавцом. Разобраться в них самостоятельно довольно трудно. Но на помощь всегда готовы прийти агенты по недвижимости.

Что входит в обязанности агентов по недвижимости, сколько стоят их услуги и почему в Польше не стоит заключать сделки купли-продажи жилья самостоятельно, MOST рассказал владелец агентства недвижимости в Белостоке Павел Соломянко.

— Для белoрусских эмигрантов вполне привычно разбираться во всём самостоятельно. Можно выбрать квартиру на сайте объявлений, договориться с продавцом, скачать в интернете типовой договор и заверить сделку у нотариуса.

— По закону участие агентства недвижимости в заключении сделки действительно необязательно. И белoрусы, которые выходят на польский рынок недвижимости, часто руководствуются лишь рекомендациями своих сограждан, которые уже давно живут в Польше и успели купить здесь жильё. К сожалению, этого бывает недостаточно. Нужно учитывать особенности рынка, правильно вести переговоры с продавцом, проверять, нет ли обременений у жилья, которое вам понравилось.

Если сделку сопровождает агентство недвижимости, то на нём лежит вся ответственность за правильную подготовку документации и проверку юридической чистоты квартиры. Наша ответственность застрахована, поэтому даже в крайнем случае все убытки по гражданско-правовым договорам будут покрыты. Это делает сделки с участием агентств полностью безопасными.

К сожалению, у некоторых продавцов бывают предубеждения перед покупателями-иностранцами. Доведут ли они сделку до конца или передумают и уедут на родину? А мы как авторитетный посредник помогаем продавцам понять, что эмигрант — хороший и надёжный покупатель.

«Продавцы готовы торговаться»

— Насколько окончательная стоимость жилья буде выше с учётом привлечения всех посредников?

— Комиссия агентства недвижимости определяется индивидуально исходя из ожидаемой сложности сделки, объёма работ и цены приобретаемой недвижимости. Ставки агентств начинаются в редких случаях от 1% и доходят примерно до 3,5-4%. В среднем это 1,5-2%. Процент агентства указывается в агентском договоре, покупатель знает о нём сразу, и в процессе работы с конкретным клиентом он не меняется.

К этому нужно ещё прибавить оплату нотариального акта и 2%-ный налог на покупку недвижимости — он не уплачивается при приобретении жилья на первичном рынке. В итоге общий объём всех доплат составляет, как правило, 5-6% от цены сделки.

Но не забывайте, что цены реальных сделок сейчас до 10-15% ниже цен предложения. Это говорит о том, что продавцы готовы торговаться. И агенты недвижимости, которые понимают справедливый уровень цен и имеют многолетний опыт взаимодействия с продавцами, знают, как добиться максимального снижения цены. Поэтому не исключено, что в реальности, обратившись в агентство, вы не только не потратите дополнительные деньги, но ещё и сэкономите их.

Мы проверяем всю возможную информацию о квартире и продавце. К сожалению, некоторые вещи невозможно проверить, например соседей. Но мы знаем общие характеристики домов. Где много инвестиционных квартир под сдачу в аренду, где много студентов, где живёт много пожилых людей, а где молодой район.

— Часто эмигранты привозят с собой сбережения. Не всем понятно, как правильно доказать легальность их происхождения.

— Агентство недвижимости не проверяет происхождение средств. Но мы понимаем, что сделка может заинтересовать впоследствии налоговые органы, поэтому можем рекомендовать клиенту консультантов, которые помогут разобраться в этом вопросе.

— Что будет с ценами на жильё в ближайшее время?

— Сейчас рынок замер в ожидании новой программы льготного кредитования жилья Mieszkanie na start. Ожидается, что многие смогут воспользоваться этим кредитом и спрос на жильё резко возрастёт, а значит, пойдут вверх и цены. Поэтому сейчас многие продавцы заняли выжидательную позицию, соответственно, база предложения ограничена.

Но если покупать квартиру сейчас, то можно успеть до нового витка роста цен. Когда Mieszkanie na start официально утвердят и представят его окончательные условия, на рынок может выплеснуться значительно больше предложений. Но они и расхватываться будут быстрее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина