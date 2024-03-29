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Reuters: Эрдоган променял Путина на Байдена

  • 29.03.2024, 16:16
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Reuters: Эрдоган променял Путина на Байдена

Есть дела поважнее парада в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли приедет в Россию к Владимиру Путину на военный парад 9 мая, поскольку на этот день у турецкого лидера запланирован визит в США с целью встречи с Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности.

Как отмечает издание, визит Эрдогана в Вашингтон станет первым с 2019 года, когда он встретился с тогдашним президентом Дональдом Трампом, с которым у него были хорошие личные связи. После избрания президента Джо Байдена в 2020 году Анкара добивалась еще одной личной встречи.

В последнее время натянутые отношения между странами потеплели после того, как Анкара в январе ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО. Тем не менее, напряженность сохраняется, в том числе по поводу северной Сирии, где силы США связаны с курдскими боевиками, которых Анкара считает террористами. Вашингтон также требует от Анкары сделать больше для прекращения транзита товаров в Россию, которые могут использоваться Москвой в военных действиях на Украине.

Как пишет Reuters, турецкий чиновник не предоставил никакой дополнительной информации о визите, но сообщил, что высокопоставленный представитель турецкой разведки Ибрагим Калин встретится с членами Палаты представителей США для переговоров о запланированном визите и других двусторонних вопросах.

Аналитики говорят, что Байден и Эрдоган, скорее всего, также обсудят войну между Израилем и Хамасом, а также сотрудничество в оборонной промышленности, включая недавнее одобрение покупки Турцией американских истребителей F-16.

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