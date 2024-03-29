Где находится и сколько стоит самый дорогой дом, который купили в Минском районе в феврале 29.03.2024, 16:25

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Двухуровневый коттедж расположился на берегу водохранилища.

Самый дорогой дом, проданный в феврале 2024 года в Минском районе (да и вообще за пределами столицы), находится в 17 км от Малиновки. Его купили за 400 тысяч долларов, пишет realt.by.

Этот загородный дом был построен в 2016 году в Дзержинском районе в деревне Чики на берегу одноименного водохранилища.

На территории в 22 сотки расположились коттедж, банный комплекс, гостевой дом и барбекю зона.

Сам коттедж — двухуровневый, общей площадью 234 квадратных метров.