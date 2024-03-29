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Экс-сотрудник ЦРУ: Путин сейчас слаб и есть историческая возможность победить его

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  • 29.03.2024, 17:24
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Экс-сотрудник ЦРУ: Путин сейчас слаб и есть историческая возможность победить его
Фото: Getty Images

Он призвал власти США скорее выделить помощь Украине.

Бывший офицер ЦРУ Джон Сайфер призвал страны Запада оказать Украине большую военную поддержку, заявив, что Путин сейчас слаб.

- Ради всего святого. У нас есть историческая возможность победить врага, который уже много лет воюет с нами. Путин разрушает все, что для нас важно. Он сейчас слаб. Перестаньте быть такими робкими и действуйте как сверхдержава, - призвал Сайфер республиканцев, которые никак не дают одобрить помощь Украине, пишет Newsweek (перевод - «Униан»).

Сайфер добавил: «Дайте Украине то, что ей нужно для победы!».

Зеленский о помощи западных партнеров

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украине нужна помощь сейчас, предупредив о надвигающемся российском наступлении и о возможности перехода конфликта на территорию НАТО, если Путина не остановить. Украине нужно больше артиллерии и американских систем противоракетной обороны «Патриот», сказал он.

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