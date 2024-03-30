закрыть
30 марта 2024, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах приводят в готовность бригаду ПВО

5
  • 30.03.2024, 11:09
  • 4,610
В Барановичах приводят в готовность бригаду ПВО

Из запаса призывают военнообязанных.

В рамках проверки боевой готовности в Барановичах приводят в готовность 120-ю зенитную ракетную бригаду Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Эдуард Жмакин.

«Сейчас 120-я зенитная ракетная бригада Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны приводится в готовность к выполнению задач по предназначению в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В рамках этого мероприятия призывается большое количество военнообязанных из запаса», — приводит его слова пресс-служба Минобороны.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина