В Барановичах приводят в готовность бригаду ПВО 5 30.03.2024, 11:09

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Из запаса призывают военнообязанных.

В рамках проверки боевой готовности в Барановичах приводят в готовность 120-ю зенитную ракетную бригаду Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Эдуард Жмакин.

«Сейчас 120-я зенитная ракетная бригада Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны приводится в готовность к выполнению задач по предназначению в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В рамках этого мероприятия призывается большое количество военнообязанных из запаса», — приводит его слова пресс-служба Минобороны.