США решили лишить Россию последнего крупного иностранного банка 3 7.03.2024, 9:17

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В Австрию направляется специальная делегация.

Власти США усиливают давление на Райффайзенбанк — последний крупный иностранный банк, продолжающий работать в России и обеспечивающий, по собственным данным, половину всех внешних платежей российской экономики.

7–8 марта в Австрию отправляется делегация минфина США во главе с Анной Морис — чиновницей, отвечающей за надзор за исполнением санкций. В Вене Морис намерена встретиться с австрийскими чиновниками и представителями Raiffeisen Bank International, чтобы сообщить им о рисках работы в России.

Как сообщает Reuters, Морис потребует «принять соответствующие меры», а также проинформирует руководство RBI о декабрьском указе Джо Байдена по санкциям, из-за которого расчеты с Россией уже начали блокировать банки Турции, Китая и ОАЭ.

Морис расскажет о новых полномочиях американского минфина, цель которых — «создать повышенные риски для банков» и под угрозой отключения от мировой финансовой системы побудить их прекратить транзакции, связанные с российским ВПК, сообщило посольство США в Австрии.

Российские власти дали понять, что не хотели бы ухода Райффайзенбанка, рассказал знакомый с ситуацией источник Reuters: банк остается одним из последних «окон в мир» для российских граждан и компаний, проводит валютные платежи и имеет в стране 4 миллиона розничных и 2,6 тысячи корпоративных клиентов. Но руководство банка начинает сомневаться: часть топ-менеджеров, а также земельные банки, которые контролируют RBI, выступают за то, чтобы свернуть российский бизнес.

Райффайзенбанк изначально планировал избавиться от «дочки» в РФ к сентябрю 2023 года. Затем руководство австрийской Raiffeisen Bank International перенесло этот срок на конец 2023 года. Но и он не был выдержан.

В прошлом году Райффайзенбанк принес половину прибыли своей материнской структуре, однако австрийская RBI оказалась под сильнейшим давлением регуляторов и чиновников. Европейский ЦБ потребовал от банка «любыми способами» уйти из России, а минфин США в феврале начал расследование, подозревая Raiffeisen в нарушении санкций.

С лета Райффайзенбанк последовательно ограничивает операции для российских клиентов. В июле он запретил переводы в евро в 14 стран, в том числе республики бывшего СССР и государства, ставшие крупными хабами для параллельного импорта в РФ. Ограничения коснулись Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, ОАЭ, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Спустя месяц банк объявил, что прекращает покупать и принимать у физлиц наличную валюту, а затем ввел 50-процентную комиссию за зачисление долларов из других банков. В феврале банк увеличил максимальную комиссию за исходящие переводы в иностранной валюте с $300 до $1000.