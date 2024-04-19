«Вчера была прозрачной, а сегодня опять потемнела» 1 19.04.2024, 13:05

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Вода в минской «Новой Боровой» снова изменила цвет.

Во вторник, 16 апреля, в чатах «Новой Боровой» было неспокойно: жильцы микрорайона в Минске начали присылать десятки сообщений о том, что вода из крана стала похожа на дождевую воду в луже. В редакцию «Онлайнера» написали сразу несколько читателей, которые подтвердили проблему. Вечером в четверг, 18 апреля, министерство ЖКХ сообщило, что качество воды в «Новой Боровой» вернулось в норму.

Сегодня утром, по словам некоторых жителей «Новой Боровой», вода в кранах снова потемнела. Вот что рассказала одна из хозяек квартиры Ольга, которая проживает в высотке на ул. Братьев Райт, 1.

— Вчера вечером вода была прозрачной, а сегодня с утра поменяла цвет. В разных стояках у одних — желтая, у других — прозрачная. Соседи опасаются использовать воду в пищу. Все покупают, благо в магазины у нас тут завезли много, — говорит Ольга.

По словам женщины, вчера «А-100 Комфорт» сообщила, что 18 апреля с 23:00 будут промывать внутридомовые сети, чтобы очистить их от остатков примесей. Кроме этого, по результатам исследований лаборатории Минского зонального ЦГиЭ, образцы воды, взятые из разных точек района, соответствуют требованиям СанПиНа.

— Вода начала ухудшаться около недели назад. 16 апреля, когда ее цвет стал желто-коричневый, нам сообщили, что пить воду не стоит, — пишет читательница Ольга.

По словам жильцов «Новой Боровой», в диспетчерской «Минскводоканала», на балансе которого находится микрорайон, не говорят о какой-либо аварии.

— Ответ был один: с их стороны поломок нет, разбирайтесь с застройщиком. При этом жители «Новой Боровой» продолжали пить, употреблять в пищу, мыться водой и подвергать здоровье риску, — говорит читатель.

— Уже третьи сутки в «Новой Боровой» вода непригодна к использованию, — писала Александра во вторник. — Обслуживающая организация «А100 комфорт» отрицает проблемы и говорит о работах «Минскводоканала». А мы, жители, потихоньку травились, поскольку сообщение о том, что водой нельзя пользоваться, получили только утром 16 апреля.

С его слов, новоселы не раз обращались в обслуживающую организацию: «Отвечали, что пожарная часть в Копище сливает воду, промывает оборудование, поэтому страдает питьевая вода. Кроме того, были отсылки на то, что это просто авария».

— Непонятно, что мы потребляем. Никто толком ничего не говорит. Девелопер отсылает к «Минскводоканалу». «Минскводоканал» утверждает, что с их стороны «все в порядке». Проблема не решается, — говорил читатель.

Журналисты обратились в А-100 за комментарием, однако в компании отметили, что сеть, к которой подключена «Новая Боровая», эксплуатирует водоканал.

К слову, на сайте «Минскводоканала» 16 апреля не было информации о проводимых работах или авариях. Мы отправили запрос в организацию с просьбой прояснить ситуацию. Как только получим ответ, сразу его опубликуем.

17 апреля

«В министерстве ЖКХ заявили, что для решения вопроса по обеспечению качества питьевой воды в районе улиц Пилотной — Камова — Эрхарт — Авиационной — Яковлева — Микояна — Небесной — Миля — Райт в деревне Копище Минского района создан оперативный штаб (с участием госорганов и спецорганизаций), — писали в БЕЛТА 17 апреля. — Он создан для изучения сложившейся ситуации и стабилизации качества питьевой воды для потребителей».

По состоянию на 22:22 17 апреля в министерстве заверили, что подаваемая питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу. В Мингорисполкоме дополнили: «Сети хозяйственно-питьевого водопровода в указанном квартале находятся на балансе и обслуживаются ООО «Астокомфорт». В границах балансовой принадлежности на сетях „Минскводоканала“ качество воды соответствует требуемым нормам. Периодичность контроля качества увеличена, мониторинг будет продолжен».

В 22:54 17-го апреля в редакцию поступила фотография, на которой, по словам читательницы, зафиксирован актуальный цвет воды в «Новой Боровой».

18 апреля

Вечером 18 апреля в МЖКХ отметили, что обследованы наружные сети водоснабжения, повысительные насосные станции и произведен отбор воды в жилых домах квартала, на насосной станции и в наружных сетях водоснабжения.

«По результатам лабораторных исследований питьевой воды, отобранной в жилых домах квартала и на насосной станции, качество воды стабилизировалось. Питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу», — отметили в ведомстве в четверг.

Мониторинг качества питьевой воды в квартале будет продолжен, заявили в МЖКХ.