Партизаны проникли на одну из самых защищенных нефтебаз РФ в Крыму 5 28.04.2024, 13:36

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Что удалось обнаружить?

Партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку нефтебазы в Джанкое, которую используют россияне. Это одна из самых больших нефтебаз, которую тщательно охраняю оккупанты

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

«В течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, наши агенты проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое», - говорится в сообщении.

Партизаны смогли выявить пути логистики и техники, которую используют россияне для перевозки нефтепродуктов. Как сообщили партизаны, территория нефтебазы ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер.

«Они (камеры - ред.) установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект», - отмечает партизанское движение.

Всю информацию партизаны уже передали Силам обороны Украины.