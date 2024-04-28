Ученые нашли уникальный ген, который отвечает за любопытство 28.04.2024, 20:54

Он играет важную роль.

Ученые из Базельского университета Швейцарии обнаружили ген, который отвечает за любопытство, сообщает портал Science Daily. В ходе исследований выяснилось, что исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к разным экологическим нишам и может быть ключом к их выживанию.

Специалисты исследовали рыб цихлид из африканского озера Танганьика, в ходе чего определили прямую связь между генами, любопытством и телом позвоночных. Оказалось, что рыбы с вариантом Т в ДНК более любопытны представителей, у которых в ДНК присутствует S. Это отличает цихлид от других видов, имеющих более вытянутую форму тела.

Кроме этого, исследования показали, что более любопытные виды живут у берега и обладают громоздкой формой тела. Это позволяет им лучше защищаться от хищников. При этом менее любопытные рыбы с вытянутой формой живут в открытой воде, чтобы иметь возможность быстрее передвигаться.