закрыть
28 апреля 2024, воскресенье, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли уникальный ген, который отвечает за любопытство

  • 28.04.2024, 20:54
Ученые нашли уникальный ген, который отвечает за любопытство

Он играет важную роль.

Ученые из Базельского университета Швейцарии обнаружили ген, который отвечает за любопытство, сообщает портал Science Daily. В ходе исследований выяснилось, что исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к разным экологическим нишам и может быть ключом к их выживанию.

Специалисты исследовали рыб цихлид из африканского озера Танганьика, в ходе чего определили прямую связь между генами, любопытством и телом позвоночных. Оказалось, что рыбы с вариантом Т в ДНК более любопытны представителей, у которых в ДНК присутствует S. Это отличает цихлид от других видов, имеющих более вытянутую форму тела.

Кроме этого, исследования показали, что более любопытные виды живут у берега и обладают громоздкой формой тела. Это позволяет им лучше защищаться от хищников. При этом менее любопытные рыбы с вытянутой формой живут в открытой воде, чтобы иметь возможность быстрее передвигаться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох